பிப்ரவரி மாத ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூல் 89264 கோடி ரூபாய்

கடந்த பிப்ரவரி மாத ஜி.எஸ்.டி. வசூல் நிலவரத்தை மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் ஜி.எஸ்.டி. வரிவிதிப்பு மூலம் 89,264 கோடி ரூபாய் வசூலாகியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #GST #February2018

புதுடெல்லி : நாடு முழுவதும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜி.எஸ்.டி.), கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அமலுக்கு வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி மாத ஜி.எஸ்.டி. வசூல் நிலவரத்தை மத்திய நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த மார்ச் 25-ந் தேதி நிலவரப்படி, பிப்ரவரி மாத வசூல், ரூ.89 ஆயிரத்து 264 கோடியாக உள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூல், ஜூலை மாதத்தில் ரூ.95 ஆயிரம் கோடியாகவும், ஆகஸ்டு மாதத்தில் ரூ.91 ஆயிரம் கோடியாகவும், செப்டம்பர் மாதம் ரூ.92,150 கோடியாகவும், அக்டோபர் மாதம் ரூ.83 ஆயிரம் கோடியாகவும், நவம்பர் மாதம் ரூ.80,808 கோடியாகவும், டிசம்பர் மாதம் ரூ.86,703 கோடியாகவும், ஜனவரி மாதம் ரூ,86,318 கோடியாகவும் இருந்தது. மூன்று மாதங்களுக்கு பின்னர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் அதிகரித்த நிலையில், ஜனவரி மாதம் மீண்டும் குறைந்தது. இந்நிலையில் இந்த முறை கடந்த ஜனவரி மாதத்தைவிட அதிகரித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. #GST #February2018 #tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

February monthly GST. 89264 crores of rupees collected tax

Last February the GST. Collection status issued by the Ministry of finance. In GST. Varivithippa