காவிரி போராட்டம்: வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு ஆதரவு

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி நடைபெறும் போராட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு பங்கேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சங்க நிர்வாகிகள் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி இன்று (3-ம் தேதி) தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த போராட்டத்தில் வழக்கறிஞர்கள் சங்க கூட்டமைப்பினர் கலந்துகொள்வர். வரும் 5-ம் தேதி தமிழகத்தில் முழுஅடைப்பு போராட்டத்துக்கு எதிர்க்கட்சிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளன. அதையேற்று 5-ம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவர். இதில், சுமார் 55 ஆயிரம் வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்பர் என்றனர்.

