நீலகிரியில் முன்னெச்சரிக்கையாக கர்நாடக மாநில பேருந்துகள் நிறுத்தம்

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கையாக கர்நாடக மாநில பேருந்துகள் எல்லையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. காய்கறி வாகங்களும் தமிழக-கர்நாடக எல்லையான கக்கநல்லூர் என்ற இடத்திலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

