காவிரிக்காக அதிமுக இன்று உண்ணாவிரதம்: மத்திய அரசை கண்டித்து ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் பங்கேற்பு

சென்னை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அதிமுக சார்பில் நடத்தப்படும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் முதல்வரும் , துணை முதல்வரும் பங்கேற்றுள்ளனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படாததை கண்டித்து அதிமுக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் 19 நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இன்று அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த போவதாக ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டது. மாவட்ட அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள், மூத்த தலைவர்கள் என 32 மாவட்ட தலைநகரங்களில் உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொள்ள கட்சி தலைமை கூறியிருந்தது. இந்நிலையில் உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொள்வோர் பட்டியலில் முதல்வர், துணை முதல்வர் ஆகியோரின் பெயர்கள் இல்லாததால் அவர்கள் இருவரும் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் சேப்பாக்கத்தில் அதிமுக இன்று காலை 8 மணிக்கு உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கியது. அதில் திடீரென முதல்வர் எடப்பாடி பங்கேற்று உண்ணாவிரத பந்தலில் அமர்ந்தார். இதைத் தொடர்ந்து துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வமும் பங்கேற்றார். இருவரும் மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சென்னையில் 5000 -க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

