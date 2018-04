இராக்கில் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் 38 பேரின் உடல்கள் அமிர்தசரஸ் வந்தன

இராக்கில் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் 38 பேரின் உடல்கள் அமிர்தசரஸ் வந்தன

இராக்கில் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்ட 38 இந்தியர்களின் உடல்கள் நேற்று பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் கொண்டுவரப்பட்டன.

கடந்த 2014-ம் ஆண்டு இராக்கின் மொசூல் நகரில் 39 இந்தியர்கள் உட்பட 40 பேரை ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் கடத்தினர். இதில் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தப்பினார். மீதமுள்ள 39 இந்தியர்களும் பதூஷ் என்ற நகரில் தீவிரவாதிகளால் கொல்லப்பட்டு புதைக்கப்பட்டனர். இத்தகவலை வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.

இந்தியாவின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, இராக் அதிகாரிகள் இந்தியர்களின் உடல்களை கண்டுபிடித்து மீட்டனர். அந்த உடல்களை இந்தியா கொண்டுவர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. இந்தியர்களின் உடல்களைப் பெறுவதற்காக வெளியுறவு இணை அமைச்சர் வி.கே.சிங் இராக் சென்றார். விமானம் மூலம் 38 இந்தியர்களின் உடல்கள் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் நகருக்கு நேற்று கொண்டுவரப்பட்டன. பீகாரைச் சேர்ந்த ஒருவரின் உடலை அடையாளம் காண முடியவில்லை. இந்தியா கொண்டுவரப்பட்ட உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

இந்தியர்களின் உடல்களோடு விமானத்தில் அமிர்தசரஸ் வந்த அமைச்சர் வி.கே.சிங், ‘‘தீவிரவாதிகளால் கடத்தப்பட்ட இந்தியர்களை மீட்க மத்திய அரசு எல்லா நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டது. ஆனால், சட்டவிரோதமான ஏஜென்ட்கள் மூலம் இராக் சென்றதால் அவர்கள் பற்றிய தகவல்களை அறிய முடியவில்லை. கொல்லப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு வேலை வழங்குவது குறித்து அரசு முடிவு செய்யும்’’ என்றார்.

