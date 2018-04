காவிரி விவகாரம்: கடையடைப்புக்கு ஆதரவாக மருத்து கடைகள், ஓட்டல்கள் மூடல்

திருச்சி: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்ககாத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து 30,000 மருந்து கடைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. இதேபோன்று ஓட்டல்களும் திறக்கப்படவில்லை. திருச்சி மாவட்டத்தில் 90,000 கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 100 கோடிக்கும் அதிகமான வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயத்தை நம்பி தான் வணிகர்கள் இருக்கிறார்கள், அதனால் விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தருவோம் என்று திருச்சி மாவட்ட வணிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படவில்லை என்றால் எங்கள் போராட்டமானது தீவிரமடையும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். மதுரை மாவட்டத்தில் 10,000 கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சுற்றியுள்ள மாசி வீதிகளில் சாதாரணமாக நடமாடக்கூடியது. ஆனால் தற்போது வெறிச்சோடி உள்ளது. இந்த பகுதியில் உள்ள 90% கடைகள் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டது. இந்த கடைகள் அனைத்தும் வணிகர் சங்கங்களுக்கு சார்ந்தவையாக இருந்தாலும் ஒரு சில வணிகர் சங்கங்களில் சேராத கடைகளும் முழுமையாக அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனினும் ஆங்காங்கே தேனீர் கடைகள், அவசர தேவை கடைகள் தற்போது திறந்திருக்கிறார்கள். காவிரி டெல்டா மாவட்டமான தஞ்சையில் 50,000க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் வாடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் சற்று ஆறுதல் தர விஷயமாக உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது. அதையும் மத்திய அரசு மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையோடு நடைமுறைப்படுத்தாமல் காவிரி மேலாண்மை அமைப்பதில் தாமதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலை தொடருமானால் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்க பேரமைப்பு, இன்றைய தினம் நடைபெற்று வரும் மாபெரும் கடையடைப்பு போராட்டத்தை தொடர் போராட்டமாக அறிவிக்க தயாராக இருக்கிறது என்று வணிகர்கள் கூறியுள்ளனர். மேலும் கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. மேலும் காவிரி வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசைக் கண்டித்து மருந்து கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மருந்து கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் 30,000 மருந்து கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என மருந்து வணிகர் சங்கம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. பெரும்பாலான மருந்தகங்கள் மூடப்படிருந்த நிலையிலும் அரசு மருத்துவமனை உள்ளிட்ட இடங்களில் மருந்துகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. மக்கள் சிரமப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவசரத் தேவைக்கு ஆங்காங்கே ஒரு சில கடைகள் திறந்திருக்கிறது. மேலும் மதியம் 12 மணிக்கு மேல் ஒரு சில அவசர தேவை கடைகள் திறக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிகிறது. மருந்தகங்கள் போராட்டத்தால் அவசர தேவைக்கு 044-28191522 என்ற எண்ணுக்கு அழைக்கலாம். இந்நிலையில் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன. கோயம்பேட்டில் காய்கறி, பழ அங்காடிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. பூக்கள் வாடிவிடும் எனபதால் பூ அங்காடிகள் மட்டும் இயங்கி வருகிறது. பூக்கள் இருப்பு உள்ளவரை பூ அங்காடி செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. வணிகர்கள் கடையடைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவித்து 900 பட்டாசு கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. காவிரி வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசைக் கண்டித்து மொத்தம் 58 அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

