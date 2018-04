கடலோர கூட்டுப் பயிற்சிக்காக சென்னை வந்த தென் கொரிய கப்பலுக்கு உற்சாக வரவேற்பு

கடலோர கூட்டுப் பயிற்சிக்காக சென்னை வந்த தென் கொரிய கப்பலுக்கு உற்சாக வரவேற்பு

இந்திய கடலோரக் காவல்படையுடன் இணைந்து கூட்டுப் பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக நேற்று சென்னை துறைமுகத்துக்கு வந்த தென்கொரியா நாட்டு கடலோரக் காவல்படை கப்பலுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. வரும் 5-ம் தேதி கூட்டுப் பயிற்சி நடக்கிறது.

கடலோரப் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில், இந்தியா – தென்கொரியா நாடுகள் இடையே கடந்த 2004-ம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்படி, இருநாட்டு கடலோரக் காவல்படைகளும் இணைந்து கூட்டுப் பயிற்சியை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

இதன்படி, இந்தியா – தென்கொரியா கடலோரக் காவல்படையின் 6-வது கூட்டுப் பயிற்சி, வரும் 5-ம் தேதி சென்னை கடல் எல்லைப் பகுதியில் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்பதற்காக, தென்கொரியா நாட்டு கடலோரக் காவல்படையின் ‘பதாரோ’ என்ற கப்பல், காவல்படை அதிகாரி ஓ தேயோக் தலைமையில் 88 வீரர்களுடன் நேற்று சென்னை துறைமுகம் வந்தடைந்தது. இக்கப்பலுக்கு இந்திய கடலோரக் காவல்படை சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பரஸ்பர அனுபவப் பரிமாற்றம்

இப்பயிற்சியின்போது கடல் பகுதியில் தேடுதல், மீட்புப் பணிகளை ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளுதல், கடல் கொள்ளைகளைத் தடுப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகளை மேற்கொள்வர். அத்துடன், இருநாட்டு வீரர்களும் தங்களது கல்வி, தொழில்நுட்பத் திறன்களை பரஸ்பரம் பரிமாறிக் கொள்வதோடு, பணி அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வர். மேலும், தென்கொரியா நாட்டு கடலோரக் காவல்படையினர் மாமல்லபுரத்துக்கு கலாச்சார சுற்றுலாவும் செல்கின்றனர்.

இந்திய கடலோரக் காவல்படையின் சவுரியா, ராணி அபக்கா, அபீக் ஆகிய ரோந்துக் கப்பல்களும், டார்னியர், சேத்தக் விமானங்களும் இக்கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. கூட்டுப் பயிற்சியை இந்திய கடலோரக் காவல்படையின் இயக்குநர் ஜெனரல் ராஜேந்திர சிங், கொரியா நாட்டு கடலோரக் காவல்படை ஆணையர் ஜெனரல் பார்க் யூங் மின், இந்திய கடலோரக் காவல்படையின் கிழக்கு பிராந்திய ஐஜி ராஜன் பர்கோத்ரா ஆகியோர் பார்வையிடுகின்றனர்.

தென்கொரியா நாட்டு வீரர்கள் பயிற்சியை முடித்துக்கொண்டு 6-ம் தேதி தாயகம் திரும்புகின்றனர்.

