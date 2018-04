தமிழகம் முழுவதும் கடையடைப்பு: ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறிகள் சந்தை வழக்கம்போல செயல்படுகிறது

திண்டுக்கல்: தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான கடைகள் அடைக்கப்பட்ட நிலையில் ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறிகள் சந்தை வழக்கம்போல இயங்குகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறிகள் சந்தை பிரசித்திபெற்ற சந்தையாகும். சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து இங்கு வரக்கூடிய காய்கறிகள் அனைத்தும் கேரளா, ஆந்திராவிற்கு 80% கொண்டு செல்கிறார்கள். தமிழகம் முழுவதும் கடைகள் அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒட்டன்சத்திரம் காய்கறிகள் சந்தை வழக்கம்போல செயல்பட்டு 80% காய்கறிகள் கேரளா, ஆந்திராவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து வழக்கம்போல ஒட்டன்சத்திரம் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறது. தமிழகம் முழுவதும் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்று வணிகர்களும், காய்கறி சந்தை அடைப்பு போராட்டமும் வரும் 5ம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Oddanchatram vegetable market shutdown: throughout the State is functioning as usual

Most shops across Tamil Nadu Dindigul: closed position in oddanchatram vegetable market provided