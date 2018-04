கொடுங்கையூரில் பிரபல ரவுடி கொலை: 5 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது

கொடுங்கையூரில் பிரபல ரவுடி முட்டை கோபி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக 5 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

கொடுங்கையூர் காமராஜர் சாலையில் வசித்து வந்தவர் கோபி (எ) முட்டை கோபி (34). இவர் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, வழிப்பறி, ஆள் கடத்தல் உள்பட 40 வழக்குகள் உள்ளன. போலீஸாரின் கெடுபிடியைத் தொடர்ந்து திருந்தி வாழ முடிவு செய்தார். கடந்த ஜனவரி மாதம் முட்டை கோபி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் தான் திருந்தி வாழப்போவதாக போலீஸாரிடம் எழுத்துபூர்வமாகத் தெரிவித்தார். இதற்கிடையில், பெரம்பூர் பகுதி பாமக நிர்வாகியாகவும் இருந்தார். ஆட்டோ ஓட்டி குடும்பம் நடத்தி வந்தார். இந்நிலையில் நேற்று காலை கொடுங்கையூர் காமராஜர் சாலையில் நின்றுகொண்டிருந்த கோபி மீது, அங்கு வந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பல், தாக்குதல் நடத்தி, அவரைக் கொலை செய்தது.

தகவல் அறிந்து கொடுங்கையூர் போலீஸார் சம்பவ இடம் விரைந்து, கோபி சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டேன்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கொலையாளிகளைக் கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படை போலீஸார் கொலை தொடர்பாக வியாசர்பாடி ஜபா (எ) ஜெபஸ்டீன் (32), மணி (எ) ஓட்டவடை மணி (30), கிருஷ்ணா (எ) கிச்சா (29), சிவா (31), கார்த்திக் (எ) கடுக்கா கார்த்திக் (35) ஆகிய 5 பேரைக் கைது செய்தனர்.

இதுகுறித்து கொடுங்கையூர் போலீஸார் கூறும்போது, “2 வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்ட ஜெபஸ்டீன், கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்னர்தான் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளார். சிறையில் இருக்கும்போது இருவருக்கும் ஏற்பட்ட தகராறின் எதிரொலியாக, முட்டை கோபியைக் கொலை செய்துள்ளார்” என்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Kodungaiyur famous rowdy mob of people arrested in connection with the murder: 5

In rowdy egg Gopi kodungaiyur has been murdered. In this connection, the police have arrested five people.