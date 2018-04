காவிரி வாரியம் அமைக்கக்கோரி கோவை விமான நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட திமுகவினர்

கோவை: கோவை விமான நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக்கோரி விமான நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Cauvery water board demanding Coimbatore airport siege thimukavinar

Coimbatore: Coimbatore airport siege thimukavinar engaged in the struggle. The Cauvery water management board a.