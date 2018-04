காட்பாடி வஞ்சூரில் மாடு விடும் திருவிழாவில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகள்

வேலூர்: காட்பாடி வஞ்சூரில் நடந்த மாடு விடும் திருவிழாவில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கண்டுகளித்தனர். வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த வஞ்சூர் கிராமத்தில் வஞ்சியம்மன் திருவிழாவையொட்டி நேற்று மாடு விடும் விழா நடந்தது. விழாவை கிங்ஸ்டன் பொறியியல் கல்லூரி தலைவர் கதிர்ஆனந்த் தலைமை தாங்கி தொடங்கி வைத்தார். மாடு விடும் விழாவில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கலந்துக் கொண்டு சீறிப்பாய்ந்தன. சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை பார்வையாளர்கள் பகுதியில் இருந்த இளைஞர்கள் தட்டி உற்சாகப்படுத்தினர். அப்போது காளைகள் முட்டியதில் 4 பேர் காயமடைந்தனர். காட்பாடி தாசில்தார் ஜெயந்தி மாடு விடும் திருவிழாவை ஆய்வு செய்தார். இன்ஸ்பெக்டர் பழனி தலைமையில் 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுவதை தடுக்க தீயணைப்பு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. முன்னதாக மாடு விடும் திருவிழாவில் கலந்துகொண்ட காளைகளை கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் பரிசோதனை செய்து போட்டியில் கலந்துக் கொள்ள அனுமதித்தனர். மூன்று சுற்றுகளாக காளைகள் விடப்பட்டன. இதில் மேல்மொணவூரை சேர்ந்த காளை முதல் பரிசை தட்டிச் சென்றது. மாடு விடும் திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சுகேந்திரன் மற்றும் விழாக்குழுவினர் செய்திருந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Among the bovines would Festival in katpadi vanjura was the water surging bulls

Vellore and katpadi vanjura: a cow in question had left Festival bulls eye, thousands of young people