கோடை வெயில் சுட்டெரிக்கிறது : பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் சரிவால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அச்சம்

நெல்லை: பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் சரிவால் நெல்லை, தூத்துக்குடியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அச்சம் உருவாகியுள்ளது. கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருவதால் 2 மாவட்டங்களும் வறட்சியை தாக்குப் பிடிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் குடிநீர், விவசாய தேவையை நிறைவு செய்வது பாபநாசம் அணையாகும். இந்த அணையின் மூலம் தென் மேற்கு பருவமழை காலமான ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் கார் பருவ நெல் சாகுபடியும், வடகிழக்கு பருவமழை காலமான அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் பிசான பருவ நெல் சாகுபடியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இது தவிர நெல்லை, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் குடிநீர் தேவை பாபநாசம் அணையின் மூலமே பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தின் போது நெல்லை மாவட்டத்தில் நல்ல மழை பெய்தது. இதனால் வழக்கமான மழையளவை தாண்டி கூடுதல் மழை கிடைத்தது. 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் அதிகபட்சமாக 138.55 அடி வரையும், 118 அடி கொள்ளளவு கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் அதிகபட்சமாக 113 அடி வரையும் உயர்ந்தது. ஆனால் முந்தைய ஆண்டில் (2016) கடும் வறட்சி காரணமாக பிசானம், 2017ம் ஆண்டு கார் பருவ நெல் சாகுபடி ஆகிய இரண்டு போக சாகுபடிகளும் கைவிடப்பட்டதால் பாபநாசம் அணையில் இருந்து கடந்த ஆண்டு பிசான பருவ நெல் சாகுபடிக்கு முன்பே தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. தொடர்ந்து மார்ச் 31ம் தேதி வரை பாசன தேவைக்கு தண்ணீர் வழங்குவதாக உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதனால் இரண்டு மாவட்டங்களின் நீர் ஆதாரமான பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்து வந்தது.

நேற்றைய நிலவரப்படி, பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் 23.65 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு விநாடிக்கு 110 கன அடி தண்ணீர் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக 204 கன அடி தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. சேர்வலாறு அணை நீர் இன்றி வறண்டு காணப்படுகிறது. மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 82.26 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு விநாடிக்கு 5 கன அடி தண்ணீர் மட்டுமே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 50 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நெல்லை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் ஆகிய மூன்று மாதங்கள் மழைக்காலம் இல்லை என்றாலும் கோடை மழை கிடைக்கும். இந்த ஆண்டு ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் கோடை மழை இல்லாத போதிலும், மார்ச் மாதத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக நல்ல மழை கிடைத்தது. ஆனால் அந்த மழை நீர் முழுவதும் சேர்வலாறு அணை பராமரிப்பு காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது. இதனால் கோடை மழை கிடைத்தும் பயனின்றி தண்ணீர் விரயமாகி விட்டது. ஏப்ரல், மே மாதங்களை பொறுத்தவரை கோடை காலமாகும். இந்த மாதங்களில் மழை எதிர்பார்க்க முடியாது. எனவே பாபநாசம் அணையின் நீர் இருப்பை வைத்து நெல்லை, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவையை சமாளிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் தற்போது கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இதனால் அணைகளுக்கும் போதிய நீர் வரத்து இல்லை. எனவே இரண்டு மாத கோடை காலத்தில் வறட்சியை நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள் தாக்குப் பிடிக்குமா? கடந்த ஆண்டு போல கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா என பொதுமக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

