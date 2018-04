தூத்துக்குடி சிப்காட் தொழிற்பூங்கா திட்ட அலுவலருக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நோட்டீஸ்

தூத்துக்குடி : ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்க விவகாரத்தில் சிப்காட்டுக்கு தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. சட்டவிரோதமாக 324 ஏக்கர் நிலம் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு ஒதுக்கப்பட்டதாக மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் புகார் தெரிவித்துள்ளது. இதனிடையே சிப்காட்டு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்தது தொடர்பாக விளக்கம் தர தூத்துக்குடி மாவட்ட சிப்காட் திட்ட இயக்குநருக்கு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மதுரை புறவழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலை ஆண்டுக்கு 4 லட்சம் டன் தாமிரம் உற்பத்தி செய்து வருகிறது. மேலும் 4 லட்சம் டன் தாமிரம் உற்பத்தி செய்யும் வகையில் ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலையின் அருகே ஆலை விரிவாக்கப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வந்த நிலையில் ஆலையின் விரிவாக்கத்திற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், ஸ்டெர்லைட் ஆலையை முழுவதுமாக மூட வலியுறுத்தியும் ஆலையின் அருகே உள்ள குமரெட்டியாபுரம் கிராம மக்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் அலைக்கு விரிவாக்க பணிக்காக சட்ட விரோதமாக 324 ஏக்கர் நிலம் வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்க விவகாரத்தில் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்தது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டு தூத்துக்குடி மாவட்ட சிப்காட் திட்ட இயக்குநருக்கு தமிழக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

