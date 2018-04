சின்ன வெங்காயத்தின் விலை ஏறுமுகம் : விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

சின்னமனூர்: சின்ன வெங்காயத்தின் விலை கடந்த 3 நாட்களாக உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். சின்னமனூர் நகர ஒன்றிய பகுதி கிராமங்களில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களாக பயன்பாடு அதிகரிப்பின் காரணமாக சின்ன வெங்காயத்தின் உற்பத்தி குறைந்தது. அத்துடன் கிலோ ரூ100 முதல் ரூ.180 வரை விலை உயர்ந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் சின்ன வெங்காயத்தை வாங்க முடியாமல் தவித்தனர். இதனால் வெங்காயத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏறியதால் சின்னமனூரில் ஏராளமான விவசாயிகள் நீண்டகால பயிர்களை அழித்து விட்டு உள்ளியை பயிரிட்டனர். இதனால் பல விவசாயிகள் லாபமடைந்தனர். இதே போல பெரிய வெங்காயத்தின் விலையும் உயர்ந்தது. இந்நிலையில் மத்திய, மாநில அரசுகள் சின்ன வெங்காயத்தை இறக்குமதி செய்தது. இதனால் உள்ளி வெங்காயத்தை அதிகளவில் பயிரிட்டிருந்தவர்கள் பெரும் நஷ்டமடைந்தனர். இதனால் கடந்த இரண்டு மாத்திற்கும் மேலாக சின்ன வெங்காயம் 100 ரூபாய்க்கு 3கிலோ முதல் 5 கிலோ வரை வீதிகளில் கூவி கூவி விற்கப்பட்டது. கடந்த சில வாரங்களாக கிலோ ரூ. 12, ரூ.13 ரூபாய் என விற்பனையானது. ஆனால், கடந்த 3 நாட்களாக ஒரு கிலோ வெங்காயம் ரூ. 15 முதல் ரூ. 18 வரை உயர்ந்து வெளி மார்க்கொட்டில் ரூ.20 முதல் ரூ. 25 வரை விற்கப்படுவதால் விவசாயிகள் சற்று மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். நேற்று சின்னமனூர் ஏலச்சந்தையில் ஒரு கிலோ உள்ளி ரூ. 15 முதல் ரூ.18 உயர்ந்ததால் வியாபாரிகளும் சற்று ஆறுதலடைந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The price of onions in ascending order: farmers happy

Chinnamanur: the price of onions in the last three days due to rising peasants are happy. Chuck