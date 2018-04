பழநி வனப்பகுதி தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி : வனத்துறையினர் தீவிரம்

பழநி: விலங்குகள் வெளியே வருவதை தடுக்க பழநி வனப்பகுதி தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பழநி வனச்சரகம் 18 ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்டது. இங்கு சிறுத்தை, யானை, மான், கேளையாடு, கரடி, காட்டெருமை உள்ளிட்ட விலங்குகள் ஏராளமான உள்ளன. இந்த விலங்குகள் வறட்சி காலங்களில் அடிக்கடி நீர் அருந்துவதற்காக வனப்பகுதியை விட்டு வெளியே வந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு வெளியே வரும் வனவிலங்குகள் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து அங்கு விளைவிக்கப்பட்டிருக்கும் பயிர் வகைகளை நாசம் செய்து விடுகின்றன. இதனை தடுக்கும் வகையில் வனப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் வனத்துறையினரால் தண்ணீர் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது கோடைகாலம் என்பதால் வனப்பகுதியில் வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. தொட்டிகள் தண்ணீர் வற்றி வறண்டுபோய் காணப்படுவதால் விலங்குகள் வெளியே வரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை தவிர்க்க வனத்துறையினர் தற்போது வனப்பகுதிக்குள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தண்ணீர் தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மழை பெய்யாததால் வனப்பகுதி வறண்டு கிடப்பதால் விலங்குகள் தண்ணீர் இல்லாமல் அல்லாடி வருகின்றன. வனப்பகுதிக்குள் 15க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தண்ணீர் தொட்டிகள் உள்ளன. இங்கு தற்போது தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. சுழற்சி முறையில் வாரம் ஒருமுறை தண்ணீர் நிரப்பப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

