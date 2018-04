‘‘பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு; சுங்கக் கட்டணம் – மத்திய அரசின் இரட்டைக் கொடுமைகள்’’ சரத்குமார் கண்டனம்

வரலாறு காணாத அளவு பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் சுங்கக் கட்டண அதிகரிப்பு ஆகியவற்றால் மத்திய அரசு மக்களுக்கு இரட்டைக் கொடுமைகளை இழைத்திருப்பதாக சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, சரத்குமார் இன்று (செவ்வாய்கிழமை) வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

“கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு 4 ஆண்டுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு அதிகரிப்பு, ஏப்ரல் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கக் கட்டணமும் அதிகரிப்பு என இரட்டைக் கொடுமைகளை மக்களுக்கு மத்திய அரசு இழைத்திருக்கிறது.

உலகச் சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை குறைந்தாலும், உள்நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் குறைப்பதில்லை என்னும் பிடிவாதத்தில், மத்திய அரசு, மக்களின் நலன் குறித்து கவலைப்படவும் இல்லை; பெட்ரோல் டீசல் விலைகளை ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பின் கீழ் கொண்டுவர வேண்டும் என்னும் கோரிக்கைக்கு செவிசாய்க்கவும் இல்லை.

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பு என்பது, நாடு முழுவதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிரச்சனைதான். ஆனால், காவிரி விவகாரம், ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம், நியூட்ரினோ ஆய்வு மையப் பிரச்சனை, என்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளால் போராட்ட பூமியாகி இருக்கும் தமிழகத்தில், பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பு என்பது மேலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் 95,000 கோடி ரூபாய் அளவு இருந்த ஜிஎஸ்டி வரி வசூல், டிசம்பர் மாதம் 86,703 கோடி ரூபாய், 2018 ஜனவரி மாதம் 86,318 கோடி ரூபாய், பிப்ரவரி மாதம் 85,174 கோடி ரூபாய் என்று படிப்படியாக குறைந்து வருவதை மறைக்கவும், ஏமாற்றத்தைச் சமாளிக்கவும், பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பை மத்திய அரசு கையில் எடுத்திருப்பதாகவே உணர முடிகிறது. அதனால்தான், பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பின் கீழ் கொண்டுவர தயங்குகிறதோ என்ற ஐயமும் எழுகிறது.

எனவே, மக்களின் சேமிப்பைக் கரைக்கக் கூடிய அபரிதமான பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் கணிசமாகக் குறைக்க வேண்டும். எந்த கோரிக்கையையும் ஏற்கக்கூடாது என்ற நிலையிலேயே மத்திய அரசு இருக்குமானால், மக்கள் விரோத அரசு என்ற பட்டத்தோடு ஆட்சியில் இருக்க வேண்டியதுதான்”

என சரத்குமார் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

” Petrol, diesel prices; Customs fees-Government of India condemned the twin horrors of ‘ Sarath Kumar

Record petrol and diesel prices and customs fee increases by the Government of India people