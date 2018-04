வெப்ப சலனம் காரணமாக ஏற்காட்டில் தொடர் மழை : சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி

ஏற்காடு: ஏற்காட்டில் 3வது நாளாக தொடரும் மழையால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தமிழகம் முழுவதும் கோடையின் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள், பகல் நேரங்களில் வெளியில் வருவதை குறைத்து கொண்டுள்ளனர். வெப்பத்தின் தாக்கத்தை தணிக்க குளிர்பானம், மோர், கம்மங்கூழ், நுங்கு, கரும்பு சாறு, இளநீர், தர்ப்பூசணி உள்ளிட்டவைகளை அதிகம் உட்கொள்கின்றனர். இந்நிலையில், வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் சில இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. ஏற்காட்டில் கடந்த 2 நாட்களாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், மலைப்பகுதியில் ஓரளவிற்கு ஈரப்பதம் ஏற்பட்டுள்ளதோடு, வன விலங்குகளுக்கு தேவையான தண்ணீரும் கிடைத்துள்ளது. நேற்று 3வது நாளாக பகலில் நல்ல மழை பெய்தது. அண்ணாபூங்கா, ஏரி, ரோஜா தோட்டம், சேலம் சாலையில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. வாகன ஓட்டிகள் மழையில் நனைந்தபடி சென்றனர். வெயிலால் அவதிப்பட்டு வந்த மக்கள், மழையால் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். தற்போது பெய்த கோடை மழை, காப்பி மற்றும் மிளகு பயிருக்கு ஓரளவிற்கு கைகொடுக்கும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

Heat convection due to continuous rains in yercaud: tourist happy

3rd day: yercaud, yercaud in continuing rains have delighted tourists. Throughout the State l