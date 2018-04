காரியாபட்டி அரசுப் பள்ளிக்கு பொதுமக்கள் வழங்கிய சீர்வரிசை

காரியாபட்டி: காரியாபட்டி அரசு துவக்கப்பள்ளிக்கு பொதுமக்கள் சார்பில் கல்வி உபகரணங்கள் சீர்வரிசையாக வழங்கப்பட்டன. காரியாபட்டியில் உள்ள அரசு துவக்கப்பள்ளியில் 67வது ஆண்டு முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. ஆண்டுவிழாவில் பேரூராட்சிப் பொதுமக்கள் மாணவ, மாணவிகளுக்கும், பள்ளிக்கும் அடுத்த கல்வி ஆண்டுக்குத் தேவையான கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் பள்ளிக்குத் தேவையான பீரோ, நாற்காலி போன்ற அனைத்துப் பொருட்களையும் சீர் வரிசையாக வழங்க முடிவு செய்தனர். நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஆண்டுவிழாவையொட்டி கல்வி உபகரணங்கள் அனைத்தையும் பொதுமக்கள் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பஸ் நிலையம் வரை ஊர்வலமாகக் கொண்டு வந்து பள்ளித் தலைமையாசிரியை கலைமதியிடம் வழங்கினர். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றனர். கல்வி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவர் பாக்கியலெட்சுமி, ஊர் பெரியவர்கள், ஆசிரியர்கள் உட்பட பொது மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் துணைத் தலைமையாசிரியை லெட்சுமி நன்றி கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kariapatti government school for civilians could be provided

Kariapatti: kariapatti Government primary am public education on behalf of the equipment was paid as a stream