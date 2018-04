எங்களுக்கு அரசின் உதவி தேவையில்லை: தீக்குளித்து உயிரிழந்த ரவியின் மனைவி அறிவிப்பு

எங்களுக்கு அரசின் உதவி ஏதும் தேவையில்லை என, நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்து தீக்குளித்து உயிரிழந்த மதிமுக நிர்வாகி ரவியின் மனைவி முத்துலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தலைமையில் நியூட்ரினோ திட்ட எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி கடந்த மார்ச் 31-ம் தேதி மதுரை பழங்காநத்தத்தில் தொடங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மதிமுக தொண்டர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள், பல்வேறு இயக்கத்தினர் என பல்வேறு தரப்பினரும் கலந்துகொண்டனர். இந்நிலையில், நிகழ்ச்சியில் மேடையில் வைகோ பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, நடைபயணத்தில் கலந்துகொண்ட மதிமுக நிர்வாகி சிவகாசியைச் சேர்ந்த ரவி என்பவர் திடீரென தீக்குளித்தார்.

இதையடுத்து 92 சதவீத தீக்காயங்களுடன் மதுரை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ரவி திங்கள்கிழமை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

விருதுநகர் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளரான ரவிக்கு முத்துலட்சுமி என்ற மனைவியும், இரு மகன்களும் உள்ளனர். உயிரிழந்த நிர்வாகிக்கு மருத்துவமனைக்கு சென்று வைகோ அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த ரவியின் மனைவி முத்துலட்சுமி எழுதிய அறிக்கையை இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) மதிமுக தலைமைச் செயலகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், “விருதுநகர் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் சிவகாசி அ.ரவி நியூட்ரினோவை எதிர்த்து மதுரையில் தீக்குளித்து உயிர் தியாகம் செய்ததை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் அரசு உதவி கேட்டதாக என் கணவரின் தம்பி முருகன் கூறியதாக வெளிவந்துள்ள செய்தியை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.

நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்தும், மத்திய அரசைக் கண்டித்தும், வைகோ தலைமையில் நடைபெறும் நடைபயணத் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் என் கணவர் தீக்குளித்து தன் நோக்கத்தை மரண வாக்குமூலமாக நீதிபதியிடமும் கொடுத்தார்.

என் கணவரின் உயிர்த் தியாகத்தை எண்ணி வைகோ எங்கள் குடுமபத்தைக் காப்பாற்றுவார். அரசின் உதவி எதுவும் தேவை இல்லை” என முத்துலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார்.

