கேதார்நாத் மலையில் தரையிறங்க முற்பட்டபோது விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டர்

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் ஆலயம் அருகே இன்று காலை ஹெலிகாப்டர் ஒன்று தரையிறங்கும்போது விபத்துக்குள்ளனது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கேதார்நாத் ஆலயம் அருகே ஹெலிகாப்டர் இறங்க வசதி செய்யப்பட்ட இடத்தில் எம்ஐ 17 சோப்பர் என்ற இந்திய விமானப் படையின் விமானம் ஒன்று தரையிறங்க முற்பட்டது. அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த ஹெலிகாப்டரில், பயணிகள் 6 பேரும், விமானியும் இணை விமானி என இருவருமாக மொத்தம் 8 பேர் இருந்தனர். ஆனால் யாருக்கும் சிறிய காயங்களைத் தவிர பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் ஏதும் நிகழவில்லை என உயரதிகாரி ஒருவர் ஐஏஎன்எஸ்ஸுக்கு தெரிவித்தார்.

ஹெலிகாப்டருக்கு மலைப்பகுதிகள் மிகவும் ஆபத்தான பகுதிகளாகவே உள்ளன.

மும்பையை மையமாகக்கொண்டு இயங்கும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று ஜூலை 10 அன்று இதேபோன்று பத்ரிநாத் ஆலயம் அருகே உள்ள விமான தளத்திலிருந்து புறப்படும்போது விபத்துக்குள்ளானது. அதில் பொறியாளர் இறந்தார்.

