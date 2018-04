இட ஒதுக்கீடு தொடரும்: ராஜ்நாத் சிங்

ஏற்கெனவே அமலில் உள்ள, தலித் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இட ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கையில் எந்த மாற்றமும் செய்யும் எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்று ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார்.

இன்று அவர் மக்களவையில் பேசியபோது, ”மத்திய அரசு இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கையையே முடிவுக்குக் கொண்டுவர உள்ளதாக வதந்திகள் கிளப்பிவிடப்படுகிறது. இப்படி யூகங்களால் உருவாகியுள்ள வதந்திகள் முற்றிலும் தவறானது” என்றார்.

மேலும் நாட்டில் நடந்து வரும் போராட்டங்களைப் பற்றி அவர் கூறுகையில், ”தயவுசெய்து நாட்டில் அமைதி நிலவ ஒத்துழைப்பு தாருங்கள் என்று அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்”.

தலித்துகள் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை நீர்த்துப்போகும்விதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள சட்டமாற்றத்தை எதிர்த்து நாடு தழுவிய அளவில் நடந்த போராட்டம் நடந்துமுடிந்து ஒருநாள் கடந்த நிலையில் இன்று ராஜ்நாத் சிங் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

