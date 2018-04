மேற்கு வங்கத்தில் ஹவ்ரா பாலத்தில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தவரால் பரபரப்பு

மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தாவில் ஹூக்ளி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஹவ்ரா பாலத்தின் உச்சியில் ஏறி தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்தவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து கொல்கத்தா காவல்தரப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

ஒரு நடுத்தர வயது மதிக்கத்தக்கவர், ஹூக்ளி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள ஹவ்ரா பாலத்தின் உச்சியை நோக்கி ஏறியவர் தான் குதித்து தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாக மிரட்டல் விடுத்தார். இதனால் அங்கு பொதுமக்கள் திரண்டதால் சிறிதுநேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இச்சம்பவம் நேற்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் நடைபெற்றது.

பொதுமக்கள் பார்த்து காவல்நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து தீயணைப்பு மீட்புப் படையைச் சார்ந்த ஊழியர்கள் உதவியுடன் அவர் உடனடியாக கீழ் இறக்கப்பட்டார். அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது.

வேலைவாய்ப்பு எதுவும் இன்றி சுற்றித்திரிபவராகவும் இருக்கக்கூடும். இப்படிப்பட்டவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளநிலையில் அவருக்கு உடனடியாக சிகிச்சை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஹவ்ரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவ்வாறு கொல்கத்தா காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Hawra bridge in West Bengal who had boarded the suicide threats by sensation

On hooghly River in Kolkata in West Bengal have been built across the bridge, climb on top of the hawra tharkolan