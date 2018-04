எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் குறித்த உத்தரவு: இடைக்கால தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு

எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது. எனினும் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு இதுபற்றி விரிவான விசாரணை நடத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது.

எஸ்சி,எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்படும் புகார்களில் அரசு அதிகாரிகளை உடனடியாக கைது செய்யக்கூடாது, அவர்களின் மேலதிகாரிகளின் அனுமதிபெற்று உரிய விசாரணைக்கு பின்பே கைது செய்ய வேண்டும் எனத் கடந்த மாதம் 20-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

அதேபோல தனிநபர்கள் மீது புகார் கொடுத்தாலும், உரிய விசாரணைக்கு பின்பே கைது செய்ய வேண்டும், உடனடியாக கைது நடவடிக்கை கூடாது. இந்தச் சட்டம் பலநேரங்களில் அப்பாவி மக்கள் மீது தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது எனத் தீர்ப்பில் கூறி இருந்தது.

தலித் மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை இந்தத் தீர்ப்பு அதிகரிக்கச் செய்யும், எஸ்சிஎஸ்டி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமையைப் பறிக்கும் செயல் என எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. தீர்ப்பை எதிர்த்து வட மாநிலங்களில் நேற்று பந்த் நடத்தப்பட்டது. இதில் பெரும் வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்தன. பலர் கொல்லப்பட்டனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு எதிராக மத்திய அரசின் சார்பில் நேற்று சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு மீது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நடைபெற்றது.

அப்போது, மத்திய அரசின் சார்பில், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் ஒருவரையும், அரசு ஊழியரையும் உடனடியாக கைது செய்யக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு என்பது அரசியலமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 21 வழங்கிய உரிமைக்கு விரோதமானது, அரசியலமைப்புச் சட்டம் எஸ்சிஎஸ்டி பிரிவினருக்கு வழங்கிய சிறப்புரிமைகளை இந்தத் தீர்ப்பு நீர்த்துப்போகச் செய்யும். எதிர்காலத்தில் தலித் மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் இந்தத் தீர்ப்பினால் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது’’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.

வழக்கை விசாரித்த, நீதிபதிகள் ஏ.கே கோயல் மற்றும் யுயு லலித் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு கூறியதாவது:

‘‘நாங்கள் அளித்த தீர்ப்பை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாமல், சுயநல காரணங்களுக்காக சிலர் எதிர்க்கின்றனர். எங்கள் உத்தரவு தலித் மக்களுக்கு எதிரானது அல்ல. இந்த சட்டம் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக தவறாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம். வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் நோக்கம் நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை.

புகார் அளித்த உடனேயே கைது செய்யக்கூடாது என்றுதான் கூறியுள்ளோம். விசாரணைக்குப் பிறகு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கலாம். அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதுதான் எங்கள் எண்ணம். எந்த ஒரு சட்டமும், அப்பாவி மக்களைப் பாதித்து விடக் கூடாது என்பதுதான் நீதிமன்றத்தின் எண்ணம்.

எனினும் இந்த விவகாரத்தில் விரிவான விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் தயாராக உள்ளது. இதுதொடர்பாக முறையிட்டுள்ள அனைத்து தரப்பினரும் இரண்டு நாட்களுக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 10 நாட்களுக்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் விரிவான விசாரணை நடத்தும்’’ எனக் கூறினர்.

