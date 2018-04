போராட்டத்தின்போது தலித் மக்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு தெலங்கானா முதல்வர் கண்டனம்

நாடு தழுவிய அளவில் நேற்று (திங்கள்கிழமை) நடைபெற்ற போராட்டத்தில் தலித்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதற்கு தெலங்கானா முதல்வரும் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி தலைவருமான கே.சந்திரசேகர் ராவ் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட நேற்றைய போராட்டத்தின்போது 9 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.

பல தலைமுறைகளாக பொருளாதாரத்தில், சமுகத்தில், அரசியலில் பின்தங்கி வந்துள்ளனர் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

தலித் மக்களுக்கான சட்டங்களையும் அரசுவிதிகளையும் சரியாக நடைமுறைப் படுத்துகின்றனவா என்பதை நமது அரசாங்கங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

நீதித்துறை தலித் மக்களின் வேதனைகளையும் அவர்களது கருத்துகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் பேச முயற்சித்து தலித் வன்கொடுமை சட்டப் பிரச்சினையில் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலுக்கு தீர்வு காண்பதுதான் சரியாக இருக்கும்.

நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலோடு அவமதிக்கப்பட்டுள்ள தலித் மக்கள் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். மத்திய அரசு இவர்கள் மீது ஒரு கருணைப் பார்வையை செலுத்த வேண்டும். மத்திய அரசு, தலித் மக்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும். அவர்கள் வாழ்வதற்கு அரசு உறுதியை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு தெலங்கானா முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

