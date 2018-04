முன்னாள் அமைச்சர் செ.மாதவன் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார்

சிவங்கை: முன்னாள் அமைச்சர் செ.மாதவன் உடல் நலக்குறைவால் காலமானார். சிவங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் உள்ள வீட்டில் மாதவன் உயிர் பிரிந்தது. திருப்பத்தூர் தொகுதியில் இருந்து 4 முறை சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1962, 1967, 1971, 1984 என 4 முறை எம்.எல்.ஏ.வாக மாதவன் இருந்தார். அண்ணா, எம்ஜிஆர், கருணாநிதி அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Former Minister died of illness Madhavan cm.

Sivaganga: former Minister died of illness cm Madhavan. Sivaganga district in singampunari House