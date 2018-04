இரட்டை கொலை வழக்கில் 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

மதுராந்தகம்: மதுராந்தகம் அருகே நடந்த இரட்டை கொலை வழக்கில் 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டனையை நீதிமன்றம் இன்று அறிவித்தது.

Source: Dinakaran

English summary

Double double life sentence for five people in connection with a murder case

Maduranthakam: madurantakam near the double-murder case, in which five people have been sentenced to life imprisonment for the double. �