புனரமைப்பு பணிக்காக ஜெயலலிதா 3.85 கோடி நிதி அறிவித்தார்: இரணியல் அரண்மனையை தொல்லியல் துறை கவனிக்குமா?

நாகர்கோவில்: இரணியல் அரண்மனையை தொல்லியல் துறை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.குமரி மாவட்டத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஸ்தலங்கள் அதிகம் உள்ளன. இவற்றில் மிக முக்கியமானது, இரணியல் பகுதியும் ஒன்று. இப்பகுதியில் 8ம் நூற்றாண்டில் சேரமான் பெருமான் மன்னர் காலத்தில் அழகிய வடிவில் அரண்மனை கட்டப்பட்டது. இந்த அரண்மனை சுமார் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் 3 பகுதிகளாக கட்டப்பட்டது. முன்பக்கம் முகப்பு வாசலுடனும், நடுப்பகுதி கூட்டு முற்றத்துடனும், மாட மாளிகைகளுடனும் அமைந்துள்ளது. இங்கு பல்வேறு அறைகளும், ஒரே கல்லினால் ஆன பளிங்கு கட்டிலும் உள்ளது. இக்கட்டிலில் படுத்தால் அனைத்து நோய்களும் தீரும் என மக்களிடையே நம்பிக்கை உள்ளது. மேலும் இங்கு வசந்த மண்டபமும் உள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அரண்மனையில் பல ஆண்டுகளாக எவ்வித பராமாிப்பு பணியும் செய்ய வில்லை. இதனால் இந்த அரண்மனை சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி விலை உயர்ந்த மரச்சாமான்கள், விளக்குகள் மற்றும் மன்னர் காலத்திலுள்ள போர் படை தளவாட பொருட்கள் கொள்ளை போயின. அதோடு அரண்மனையின் மேல் கூரைகள் கடுமையாக சேதமடைந்து, திறந்தவெளி கட்டிடமாக எலும்பு கூடுபோன்று காட்சி அளிக்கிறது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அரண்மனை கலை பொக்கிஷங்கள் அழியாமல் இருக்கவும், புனரமைக்கவும், வருங்கால சந்ததிகளுக்கு இது ஓரு பொக்கிஷமாக காட்சி அளிக்க அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இரணியல் சுற்று வட்டார பொதுமக்கள் எம்பி, எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அரசுத்துறை அதிகாாிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். ஆனால் எந்த பயனும் ஏற்படவில்லை.இந்நிலையில் கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் பிாின்ஸ் எம்.எல்.ஏ. பேசுகையில், இரணியல் அரண்மனையின் தற்போதைய அவலநிலை குறித்தும், அதனை பராமாரித்து நினைவு சின்னமாக்கி சுற்றுலா தலமாக்க அரசு நிதிஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். அப்போது அன்றைய முதல்வா் ஜெயலலிதா இரணியல் அரண்மனைக்கு ரூ. 3 கோடியே 85 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக கூறினார். ஆனால் இதுவரைக்கும் பணி துவங்கப்படவில்லை. இந்த அரண்மனை தற்போது தொல்லியல்துறைக்கு மாற்றப்பட்ட பின்னரும் எந்த வித வேலையும் நடக்க வில்லை. முதலில் அறநிலையத்துறையிடம் இருந்து பின்னர் தொல்லியல் துறைக்கு மாறியது. தொல்லியல் துறையிடம் இது தொடர்பாக பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ள வில்லை. ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால், நிச்சயம் இந்த அரண்மனைக்கு உயிர் கொடுத்து இருப்பார். அவரது வழியில் ஆட்சி மேற்கொள்ளும் எடப்பாடி தலைமையிலான அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து இந்த அரண்மனைக்கு உயிர் கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Rehabilitation work for Jayalalitha announced 3.85 crore: eraniel Court Department of archaeology when you notice?

Nagercoil: Department of archaeology eraniel Palace update should take action to demand that ezhunthulla