ராஜஸ்தானில் முன்னாள், இந்நாள் தலித் எம்.எல்.ஏ.க்கள் வீட்டுக்கு தீ வைப்பு: வர்த்தகர்கள், சாதி இந்துக்களின் எதிர் வன்முறை வெடித்தது

எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தலித்கள் போராட்டம் தொடங்க போர்க்களமானது வட மாநிலங்கள், இதில் பலி எண்ணிக்கை 11ஆக உயரும் அதே வேளையில் ராஜஸ்தானில் சுமார் 5,000 பேர் கொண்ட கும்பல் முன்னாள், இந்நாள் தலித் எம்.எல்.ஏ.க்கள் இருவர் வீடுகளுக்கு தீவைத்து வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளது.

எஸ்சி,எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கொடுக்கப்படும் புகார்களில் அரசு அதிகாரிகளை உடனடியாக கைது செய்யக்கூடாது, அவர்களின் மேலதிகாரிகளின் அனுமதிபெற்று உரிய விசாரணைக்கு பின்பே கைது செய்ய வேண்டும் எனத் கடந்த மாதம் 20-ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது. எனினும் 10 நாட்களுக்குப் பிறகு இதுபற்றி விரிவான விசாரணை நடத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் தலித் போராட்டங்களுக்கு எதிராக எதிர்ப்போராட்டங்கள் ராஜஸ்தானில் கிளம்பின. இங்கு வர்த்தகர்கள் குழு மற்றும் பிற சாதி இந்துக்கள் குழுவினர் வீதியில் ஆர்பாட்டம் நடத்தி தலித் ஆர்பாட்டத்தினால் தங்கள் சொத்துகளுகு நேர்ந்த சேதத்தை எதிர்த்து ஆர்பாட்டத்தை உக்கிரப்படுத்தினர்.

ஆல்வார் மாவட்டத்தில் நேற்று கொல்லப்பட்ட ஒருவர் உடலை அடக்கம் செய்ய மறுத்து ஆர்பாட்டம் நடந்தது. இந்நிலையில் சாதி இந்துக்கள் குழுவைச் சேர்ந்த வன்முறைக் கும்பல் ஒன்று கரவ்லி மாவட்டத்தில் உள்ள ஹிந்தவுன் என்ற ஊரில் இன்று மதியம் முன்னாள், இந்நாள் தலித் எம்.எல்.ஏ.க்கள் இருவர் வீடுகளுக்கு தீவைத்தனர். இதனையடுத்து ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

நடப்பு தலித் எம்.எல்.ஏ. ராஜ்குமாரி ஜாதவ், முன்னாள் தலித் எம்.எல்.ஏ. பரோசிலால் ஜாதவ் ஆகியோர் வீடுகளை சுமார் 5,000 பேர் கொண்ட கும்பல் முற்றுகையிட்டு தீ வைத்தனர்.

ராஜ்குமாரி ஜாதவ் இத்தனைக்கும் ஆளும் பாஜகவைச் சேர்ந்தவர், பரோசால் ஜாதவ் முன்னாள் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.

வர்த்தகர்கள் மற்றும் சாதி இந்துக்கள் வன்முறைக் கும்பலைக் கலைக்க போலீஸார் கண்ணீர்ப்புகை மற்றும் லத்தி சார்ஜ் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதோடு ரப்பர் புல்லட்களையும் சுட வேண்டியதாயிற்று சுமார் 40 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். சுரு, கங்காபூர் பகுதிகளில் சட்டம் ஒழுங்கு நெருக்கடியில் இருப்பதாக போலீஸ் தரப்பினரே கூறுகின்றனர்.

