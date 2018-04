புளியம்பட்டி நெசவாளர் காலனியில் அடிப்படை வசதிகள் ‘பூஜ்யம்’

அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை அருகே புளியம்பட்டி பகுதியில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் பாலையம்பட்டி கிராம ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது புளியம்பட்டி நெசவாளர் காலனி. இங்கு சங்கிலி செட்டியார் நகர், விநாயகர் கோவில் தெரு, சிலோன் காலனி, உட்பட பல தெருக்கள் உள்ளது. இந்த பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன பெண்கள் சுகாதார வளாகம் காலை, மாலை மட்டும் தான் செயல்படுகிறது. இடைப்பட்ட நேரங்களில் பூட்டி விடுகின்றனர். கட்டிடமும் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. இந்த கழிவறையின் அருகில் ஊரணி இருந்தது. கங்கைமுத்து மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மினிபவர் பம்ப் அமைக்கப்பட்டு 2 மாதங்களுக்கு மேலாகியும், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. மின்கம்பங்கள் இருந்தும் மின்விளக்குகள் எரிவதில்லை. ஒருசில தெருக்களில் எல்இடி தெருவிளக்கு அமைத்துள்ளனர். இப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து தெருக்களிலும், வாறுகால் வசதி, ரோடு வசதி இல்லை. கழிவுகள் செல்ல முடியாமல் ரோட்டிலேயே தேங்கி கிடக்கிறது. புளியம்பட்டி நெசவாளர் காலனி பகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனை தலைவிரித்து ஆடுகிறது. ஊராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் வசதி, சாலை வசதி, வாறுகால் வசதி ஏற்படுத்தி தரவும், போதுமான மினிபவர் பம்ப் அமைக்கவும், சுகாதாரக்கேட்டில் உள்ள இந்த காலனியில் குப்பைத்தொட்டிகள் வைத்து தினந்தோறும் கொட்டப்படும் குப்பைகளை உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என மக்கள் கோருகின்றனர். இது குறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில்,‘‘ஊரணி கிடங்காகி தற்போது குப்பை கொட்டும் இடமாக மாறிவிட்டது. காலனி உருவாகி பல ஆண்டுகள் ஆனாலும் அடிப்படை வசதிகளுக்கு ஏங்கும் நிலை தான் உள்ளது. மனு கொடுத்து ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. குடிநீருக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. போதுமான மினிபவர் பம்ப் வசதி இல்லை. தனியார் லாரிகள் மூலம் விநியோகிக்கப்படும் குடிநீரை நம்பி தான் உள்ளோம். எங்கள் பகுதியில் பொது குடிநீர் குழாய் அமைக்கவும், மினிபவர் பம்ப் அமைக்கவும் பலமுறை மனு கொடுத்து நடவடிக்கை இல்லை. சாலையோரத்தில் குப்பைகளை கொட்டுகின்றனர் ’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Infrastructure facilities at puliyampatti weavers colony ‘ zero ‘

Aruppukottai: aruppukottai puliampatti near basic amenities in the area, demanding that they