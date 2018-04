சேர்வலாறு அணை வறண்டதால் காணியின மக்கள் குடிநீரின்றி தவிப்பு

வி.கே.புரம்: சேர்வலாறு அணை வறண்டதால் அப்பகுதி காணியின மக்கள் குடிதண்ணீர் இன்றி தவித்து வருகின்றனர். நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை தென் மேற்கு பருவமழையும், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழையும் பெய்யும். தென் மேற்கு பருவமழையை விட வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தான் அதிக மழை கிடைப்பது வழக்கம். கடந்த ஆண்டு ஓகி புயல் காரணமாக நல்ல மழை கிடைத்தது. இதனால் நெல்லை, தூத்துக்குடியில் பிசான பருவ நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது.வழக்கமாக ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் கோடை மழை பெய்து வழக்கம். இந்த மழை பிசான சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு கைகொடுக்கும். ஆனால் இந்த ஆண்டு கோடை மழை இல்லாததால் அணையின் நீர்மட்டம் மளமளவென குறைந்து வந்தது.இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வங்கக் கடல் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் மழை பெய்தது. இதனால் பாபநாசம் உள்ளிட்ட அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. இதனிடையே பராமரிப்பு பணி காரணமாக சேர்வலாறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டது. இதனால் ஆறுகளில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பல குளங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைத்தது. பாபநாசம் மலைப்பகுதியான சேர்வலாறு பகுதியில் மின்வாரிய குடியிருப்பு, காணியின மக்கள் உள்ளிட்ட 150 குடும்பங்களில் 400 பேர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக சேர்வலாறு அணையிலிருந்து குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் அணையில் தண்ணீர் முழுவதும் வெளியேற்றப்பட்டதால் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் அங்குள்ள ஆற்றின் ஓடையில் ஊற்று அமைத்து குடிநீர் தேவையை ஒரளவு சமாளித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சேர்வலாறிலுள்ள முத்துமாரியம்மன் கோயில் கொடைவிழா இன்றும், நாளையும் நடைபெறுவதால் வி.கே.புரம் நகராட்சி சார்பாக உடனடியாக மாற்று ஏற்பாடு செய்து குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என ஆணையாளர் பிரேம்ஆனந்திடம் கோயில் நிர்வாகிகள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

Source: Dinakaran

