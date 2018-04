காவிரியில் ராஜ துரோகத்தைச் செய்தது திமுகதான்; காவிரி நதிநீரைப் பெறுவதற்காக அதிமுகவின் அறவழிப் போராட்டம் தொடரும்: ஓபிஎஸ் பேச்சு

காவிரியில் ராஜ துரோகத்தைச் செய்தது திமுகதான். காவிரி நதிநீரைப் பெறுவதற்காக அதிமுகவின் அறவழிப் போராட்டம் தொடரும் என்று கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், துணை முதல்வருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசினார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம், காவிரி முறைப்படுத்தும் குழு ஆகியவற்றை அமைக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி சென்னையில் அதிமுக சார்பில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தையும், காவிரி நதிநீர் முறைப்படுத்தும் குழுவையும் ஆறு வாரங்களில் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. ஆறு வாரம் ஆனபிறகும் காவிரி மேலாண்மை வாரியமும், முறைப்படுத்தும் குழுவும் அமைக்கப்படாத சூழ்நிலையில், அதனை வலயுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் அதிமுக சார்பில் வருவாய் மாவட்டங்களில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

இதில் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசியதாவது:

இன்றைக்கு மாபெரும் வெற்றியை, தமிழகமே குலுங்கின்ற அளவுக்கு போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது. இன்றைய அரசியல் சூழலில், தமிழகத்தில் உள்ள கட்சிகள், எதிர்க்கட்சிகள், பல்வேறு இயக்கங்கள் அரசியல் லாபத்துக்காக அவர்கள் நிலையில் பல்வேறு தவறான கருத்துகளை தமிழக மக்கள் மீது திணிக்கப் பார்க்கிறார்கள்.

காவிரி பிரச்சினையில் யார் என்ன செய்தது, யாரால் இந்த அளவுக்கு வலுப்பெற்றது, பிரச்சினை இப்போதும் உயிரோட்டமாக உள்ளதற்கு காரணம் என்ன என்பதையெல்லாம் அவர்கள் மறந்து அரசியல் லாபம் தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். போராட்டத்தில் யார் இறங்கினாலும் பரவாயில்லை. ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியும், திமுகவும் இறங்கியிருக்கிறார்கள். காவிரி பிரச்சினைக்காக போராட அவர்களுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை.

காவிரி நீரைப் பங்கிடுவது பற்றி நமக்கும், கர்நாடகத்துக்கும் பிரச்சினை ஏற்பட்டது. இதைத் தீர்க்கவே, காவிரி நடுவர் மன்றம் உருவாக்கப்பட்டது. எம்.ஜி.ஆர்., எழுதிய கடிதத்தை அடிப்படையாக வைத்து காவிரி நடுவர் மன்றம் நிறுவப்பட்டது. இதனை முடக்க கர்நாடகம் பல்வேறு சட்டங்களைக் கொண்டு வர முயற்சித்தது. ஆனால், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடர்ந்த வழக்குகளின் அடிப்படையில், நடுவர் மன்றம் அரசியல் சட்டத்தின்படி ஏற்புடையதே என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும், காவிரி பிரச்சினையில் அவர் சட்டப் போராட்டம் நடத்தினார்.

2007-ல் காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அப்போது மத்தியில் காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணி ஆட்சி இருந்தது. மாநிலத்தில் திமுக ஆட்சி. கருணாநிதி முதல்வராக இருந்தார். அந்த காலகட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை குறித்து பேசிய மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, உங்கள் (கருணாநிதி) ஆலோசனையைப் பெற்றுத்தான் மத்தியில் ஆட்சி நடைபெறுகிறது எனக் கூறுகிறீர்கள். நீங்கள் நினைத்தால் 24 மணி நேரத்தில் நடுவர் மன்ற இறுதி உத்தரவுக்கு அரசாணை பெற்றுத் தர முடியும் என்றார். அதற்கு திமுக செவி சாய்க்கவில்லை. இதற்காக வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஜெயலலிதா உண்ணாவிரதம் இருந்தார். அதன்பின், 2011-ல் முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, டெல்லி சென்று பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கைச் சந்தித்து காவிரி இறுதித் தீர்ப்புக்கு அரசாணை பெற்றுத் தாருங்கள் என்றார். காவிரி மேலாண்மை வாரியம், ஒழுங்காற்றுக் குழுவை அமைக்கவும் பல முறை கடிதம் எழுதினார். பலனில்லை. உச்ச நீதிமன்றம் சென்றார். வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பின் மூலமாக அரசாணை பெற்றுத் தந்தார். இதுதான் வரலாறு.

இதையெல்லாம் தமிழக மக்கள் மறந்து விடுவார்கள் என எண்ணி திமுகவும், காங்கிரஸ் கட்சிகளும் கபட நாடகம் நடத்தி காவிரி பிரச்சினையில் அரசியல் ஆதாயம் தேடி விடலாம் என நினைக்கிறார்கள். காவிரியில் ராஜ துரோகத்தைச் செய்தது திமுகதான். அவர்களால்தான் இந்த அளவுக்கு பிரச்சினை உருவாக்கப்பட்டது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தையும், ஒழுங்காற்றுக் குழுவையும் அமைக்க நீதிமன்றம் சென்றோம். ஆறு வாரங்களில் அமைக்க உத்தரவிட்டது. நாமும் பொறுமையாக இருந்தோம். சட்டப் பேரவையிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பினோம். ஆனால், மக்களை திசை திருப்ப போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள். மறைந்த ஜெயலலிதா எந்தச் சூழ்நிலையிலும் தமிழகத்தின் ஜீவாதார உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல் ஆட்சி செய்தார். பல்வேறு பிரச்சினைகளில் நமது உரிமைகளை எந்த நேரத்திலும் பெற்றுத் தந்துள்ளார். இப்போதும் நடப்பது அவரது ஆட்சி. காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தையும், முறைப்படுத்தும் குழுவையும் அமைக்கும் வரை எங்களுடைய அறவழிப் போராட்டம் தொடரும். காவிரி நதிநீர் கிடைக்கும் போராட்டத்தை தொடருவோம்”.

இவ்வாறு ஓபிஎஸ் பேசினார்.

