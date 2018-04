ரயில்வே வருவாய் 50,000 கோடி

புதுடெல்லி: பயணிகள் மூலம் ரயில்வே வருவாய் கடந்த ஆண்டில் அபாரமாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் ரயில்வேக்கு பயணிகள் மூலம் ரூ.50,000 கோடி வருவாய் கிடைத்துள்ளது. இது இதற்கு முந்தைய ஆண்டை விட ரூ.2,551 கோடி அதிகம். இதுபோல் பயணிகள் எண்ணிக்கையும் முந்தைய நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 821.93 கோடியில் இருந்து 826.73 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ராஜதானி, துரந்தோ, சதாப்தி ரயில்களில் டைனமிக் கட்டண முறை 2016 செப்டம்பரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு எழுந்தபோதும் ரயிலில் பயணம் செய்வோர் எண்ணிக்கை குறையவில்லை. 2016-17 நிதியாண்டில் மட்டும் டைனமிக் கட்டண முறையால் ரயில்வேக்கு ரூ.1,931.6 கோடியும், கடந்த நிதியாண்டு பிப்ரவரி வரை ரூ.2,296.75 கோடியும் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. சரக்கு போக்குவரத்தில் 1,162 மில்லியன் டன் கையாளப்பட்டுள்ளன. இதில் நிலக்கரி 21.67 மில்லியன் டன், சிமென்ட் 10.1 மில்லியன் டன், ஸ்டீல் 4.79 மில்லியன் டன் கையாளப்பட்டுள்ளன.

