கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.10 லட்சம் கோடி வரி வசூல்: வரி வசூல் 18 சதவீதம் அதிகரிப்பு கணக்கு தாக்கல் 1 கோடி உயர்வு

புதுடெல்லி: கடந்த நிதியாண்டில் நேரடி வரிகளாக ரூ. 10 லட்சம் கோடி வரி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார்.நேரடி வரியாக கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.9.8 லட்சம் கோடி வசூலிக்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. இதன்பிறகு இந்த இலக்கு10.05 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டது. மத்திய நேரடி வரிகள் ஆணையம் நேற்று முன்தினம் வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தில், கடந்த நிதியாண்டில்ரூ.9.95 லட்சம் கோடி நேரடிவரி வசூல் ஆனதாக குறிப்பிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், கடந்த நிதியாண்டுக்கான நேரடி வரி ரூ.10,02,607 கோடி வசூல் ஆகியுள்ளதாகவும், முந்தைய நிதியாண்டை விட வசூல் 18 சதவீதம் அதிகம் எனவும் அருண்ஜெட்லி ட்விட்டரில் நேற்று தெரிவித்துள்ளார். வரி வசூல் உயர்வு வருமான வரித்துறையின் திறனை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. பண மதிப்பு நீக்கம் மற்றும் ஜிஎஸ்டியால் பொருளாதாரம் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் பலனாக ஒரு கோடி பேர் கூடுதலாக கணக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர். 2016-17 நிதியாண்டில் 6.84 கோடி கணக்குகளும், 2016-17 நிதியாண்டில் 5.43 கோடி கணக்குகளும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன என ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார். வரிகள் ஆணையம் நேற்று முன்தினம் வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்துக்கு பிறகு மத்திய நிதித்துறை செயலாளர் ஹஷ்முக் ஆதியா கூறுகையில், கடந்த ஆண்டுக்கான வரி வசூல் முழுமையாக கணக்கிடும்போது ரூ.5,000 கோடி உயரலாம். இலக்கை நெருங்கி ரூ.10 லட்சம் கோடி ஈட்டப்பட்டாலே சாதனைதான் என்று தெரிவித்திருந்தார். அதற்கேற்ப வரி ரூ.10 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது.

Source: Dinakaran

