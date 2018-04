ராகுல், அமித்ஷா விமானத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை சோதனை: ஹுப்பள்ளியில் பரபரப்பு

பெங்களூரு: தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்திற்காக வந்த ராகுல், அமித்ஷாவின் விமானங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தியது ஹுப்பள்ளியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.கர்நாடக மாநில சட்டபேரவை தேர்தல் மே 12ம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தேர்தல் பறக்கும் படையை சேர்ந்த ஈரேகவுடா, யோகானந்தா, கராபலி ஆகியோருக்கு பா.ஜனதா தேசிய தலைவர் அமித்ஷா கர்நாடகா வரும் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அவர்கள் 3 பேரும், அமித்ஷா வருவதற்கு முன்பே ஹுப்பள்ளி விமான நிலையத்திற்கு சென்று காத்திருந்தனர். ஹுப்பள்ளி விமான நிலையத்திற்கு தனி விமானத்தில் வந்து அமித்ஷா இறங்கியதும், அவரது விமானத்திற்குள் நுழைந்த 3 அதிகாரிகளும், அங்கிருந்த இருக்கைகள் மற்றும் உடமைகளை சோதனை செய்தனர். சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் நடந்த இந்த சோதனையில் எந்த பொருளும் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்கவில்லை.இதேபோல் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் வந்த விமானத்திலும் தேர்தல் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.இதையடுத்து அதே விமான நிலையத்தில் இருந்து காகிநேலே பகுதிக்கு செல்ல இருந்த அமித்ஷாவின் சிறப்பு ஹெலிகாப்டரிலும் தேர்தல் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அதிலும் எந்தவிதமான பொருளும் கிடைக்கவில்லை. இது குறித்து தேர்தல் அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘விதிமுறைகளை சரியாக கடைபிடிக்கின்றனரா என்பதை கண்காணிப்பதற்காக இந்த சோதனை நடந்துள்ளது. இதில் உள்நோக்கம் இல்லை’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Rahul amitsha on a plane in the test election flying squad: huppalli

Bangalore: Rahul came for a tour of the election, the election of planes flying squad amitsha ofcials