ஒரே வீட்டுமனை பலருக்கு விற்பனை ரூ.3 கோடி மோசடி செய்த கில்லாடி தம்பதி சிக்கினர்

சித்தூர்: ஆந்திராவின் பலமனேரைச் சேர்ந்தவர் ராகேஷ்(47). இவரது மனைவி கிருஷ்ணவேணி(40). இவர்கள் ரியல் எஸ்டேட் செய்து வந்தனர். சந்திரசேகர்(53) என்பவர் இடைத்தரகராக செயல்பட்டு வந்துள்ளார். இந்நிலையில் ராகேஷ் உட்பட 3 பேரும், பொதுமக்களிடம் ஒரே வீட்டு மனையை பல பேருக்கு மாற்றி, மாற்றி விற்பனை செய்து ₹3 கோடி வரை மோசடி செய்துள்ளனர். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பலமனேர் டிஎஸ்பி சவுடேஸ்வரியிடம் புகார் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் டிஎஸ்பி மற்றும் பலமனேர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவாக இருந்த ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர் ராகேஷ் உட்பட 3 பேரை தேடி வந்தனர். இவர்கள் 3 பேரும் பலமனேர் சாய்கார்டன் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் பதுங்கியிருப்பதாக நேற்று முன்தினம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீசார் அங்கு சுற்றி வளைத்து 3 பேரையும் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

