சதுரகிரி வனப்பகுதியில் மீண்டும் காட்டுத்தீ

வத்திராயிருப்பு: சதுரகிரி வனப்பகுதியில் நேற்று மீண்டும் காட்டுத்தீ பரவியது.விருதுநகர் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு பகுதியில் நேற்று மாலை இடி, மின்னலுடன் மழை பெய்ய தொடங்கியது. இரவு 7 மணி அளவில் சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் அருகே, சாப்டூர் வனப்பகுதிக்கு உட்பட்ட மொட்டை பெருமாள் வனப்பகுதியில் திடீரென காட்டுத்தீ பரவியது. இதனையடுத்து வனத்துறை ஊழியர்கள் 30 பேர் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து தீ எரிந்து வருவதால் தீயை அணைக்க போராடி வருகின்றனர். இதே பகுதியில் கடந்த 31ம் தேதி தீப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

