கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டதால் டார்ச்சர் 2 குழந்தைக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்று தாய் தற்கொலை

மதுரை: மதுரை பழங்காநத்தம் கணபதி நகரை சேர்ந்தவர் குருமூர்த்தி. டைல்ஸ் கம்பெனி தொழிலாளி. இவரது மனைவி பிரியா(32). இவர் கணவருக்கு தெரியாமல் ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டு வேறு ஒரு நபருக்கு வட்டிக்கு கடன் வாங்கி தந்துள்ளார். கடன் பெற்ற நபர் வட்டியையும் கட்டவில்லை, கடன் தொகையையும் தரவில்லை என கூறப்படுகிறது. எனவே, கடன் கொடுத்தவர் பணத்தை பிரியாவிடம் கேட்டுள்ளார். இந்த விஷயம் கணவர் குருமூர்த்திக்கு தெரிய வந்தது. ‘‘ஏன் கடன் வாங்கிக்கொடுக்கிறாய்’’ என மனைவியை திட்டியுள்ளார். இதனால் பிரியா விரக்தியில் இருந்து வந்தார்.நேற்று பிரியாவின் 2 மகள்கள் பள்ளிக்கு சென்றிருந்தனர். மதியம் வீட்டை பூட்டிய பிரியா, 3வது மகள் முருகேஸ்வரி (4), எட்டு மாதக்குழந்தை விஜய்கணேஷ் ஆகியோருக்கு விஷம் கொடுத்து கொலை செய்தார். மீதமிருந்த விஷத்தை தானும் அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார். மதிய உணவுக்காக வீட்டுக்கு வந்த குருமூர்த்தி, கதவை தட்டியும் திறக்காததால் சந்தேகமடைந்தார். உடனே சுப்பிரமணியபுரம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார். போலீசார் பூட்டை உடைத்து கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தனர். அங்கு இறந்து கிடந்த பிரியா மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்களை கைப்பற்றி, மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர். வேறு ஒருவருக்கு வாங்கி கொடுத்த கடனுக்காக, 2 குழந்தைகளை விஷம் கொடுத்து கொன்று, தாயும் தற்கொைல செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை ேசாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Since torture is signed credit 2 child killed his mother poisoned suicide

The town belonged to the Madurai Madurai: palanganatham Ganapati gurumurthy. Tiles company worker. His wife Priya (32). CF