ரெயில் டிக்கெட் வருமானம் உயர்வு – பயணிகள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிப்பு

நாடு முழுவதும் 2017-18 நிதி ஆண்டில் பயணிகள் டிக்கெட் கட்டணம் மூலம் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் மக்கள் இடையே ரெயில் பயணத்துக்கு ஆதரவு பெருகி வருவதை ரெயில்வே வெளியிட்டு உள்ள புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன. 2017-18 நிதி ஆண்டில் பயணிகள் டிக்கெட் கட்டணம் மூலம் கிடைத்த வருமானம் ரூ.50 ஆயிரம் கோடி. முந்தைய 2016-17 நிதி ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது ரூ.2 ஆயிரத்து 551 கோடி அதிகம் ஆகும். ரெயில் டிக்கெட் கட்டணம் அதிகரிக்கப்படாத நிலையில் டிக்கெட் வருமானம் பெருகி உள்ளது. புறநகர் ரெயில் போக்குவரத்தில் பயணிகள் எண்ணிக்கை 2 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது. இணையதளம் வழியாக ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவும் 6.3 சதவீதம் பெருகி இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த ரெயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்து உள்ளது. 2016-17 நிதி ஆண்டில் ரெயில்களில் பயணம் செய்த பயணிகளின் எண்ணிக்கை 8219.38 மில்லியன் ஆகும். 2017-18 நிதி ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 8267.32 மில்லியனாக உயர்ந்தது. ரெயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு இணையாக சில விமான நிறுவனங்கள் டிக்கெட் கட்டணத்தை குறைத்து, நிர்ணயித்து இருந்தபோதும் ரெயில் பயணிகள் டிக்கெட் வருமானமும், பயணிகள் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து இருப்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

Source: Maalaimalar

English summary

The number of passengers rail tickets income increase-increase

Across the country in the financial year 2017-18 passengers through ticket fee is Rs.50 thousand crore as income has a point