அனுமதியில்லாத பகுதியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கம்? சிப்காட் திட்ட இயக்குநருக்கு நோட்டீஸ்

* மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுப்பியது,

* 15 நாளுக்குள் விளக்கம் அளிக்க உத்தரவு தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக்கோரி பொதுமக்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள நிலையில், விரிவாக்க பகுதியான சிப்காட் 2 வளாகம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதி பெறாமல் செயல்படுவதாக கூறி விளக்கம் கேட்டு சிப்காட் திட்ட இயக்குநருக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், நச்சுப் புகை வெளியிடும் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடவேண்டும் என வலியுறுத்தி பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள் என பல்வேறு தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குமரெட்டியாபுரம் கிராமத்தில் 50வது நாளாக நேற்றும் போராட்டம் தொடர்ந்தது. இது பண்டாரம்பட்டி உள்ளிட்ட பல கிராமங்களுக்கும் பரவி தீவிரம் அடைந்துள்ளது.இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பராமரிப்பு பணி காரணமாக 15 நாட்களுக்கு மூடப்படுவதாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் அறிவித்தது. இதனால் ஸ்ெடர்லைட் விரிவாக்க பணிக்கான கட்டுமானப் பணிகளும் நிறுத்தப்பட்டன. ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வழங்கிய அனுமதி சான்று கடந்த மார்ச் 31ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. இதனை புதுப்பிக்கக் கோரி ஸ்டெர்லைட் ஆலை கடந்த மாதமே விண்ணப்பித்தது. எனினும் இதுவரை அனுமதி கிடைக்கவிலலை.சிப்காட் பகுதியில் புதிய தொழிற்பூங்கா என்ற பெயரில் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கப் பணிக்கு நிலம் வழங்கப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கம் அமையும் சிப்காட் 2 வளாகம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அனுமதி பெறாமல் இயங்குவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் கண்ணன் சிப்காட் திட்ட இயக்குநருக்கு விளக்கம் கேட்டு அனுப்பிய நோட்டீசில் கூறியிருப்பதாவது:சிப்காட் தொழிற்பூங்கா 2 வளாகம் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உரிய இசைவாணையின்றி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சட்டத்தின் வரைமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளன. இந்த குற்றம் ஆறு மாதங்களுக்கு குறையாமல் ஒரு ஆண்டு முதல் ஆறு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும், அபராதமும் விதித்து தண்டிக்கப்படத்தக்கது. நீர் மற்றும் காற்று மாசு சட்ட பிரிவுகளின்படி உங்கள் நிறுவனத்தின் மீது ஏன் குற்றவியல் வழக்கு தொடரக் கூடாது. உங்கள் நிறுவனத்தை மூடுவதற்கும், மின்சாரம், நீர் வழங்குதலை நிறுத்தவும் ஏன் ஆணை பிறப்பிக்கக் கூடாது. இந்த அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தங்கள் தரப்பில் திருப்தி அளிக்கும் விளக்கம் இல்லை எனக்கருதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விளக்க நோட்டீஸ் நேற்று முன்தினம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், ‘நாங்கள் 2ம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பி வைத்துள்ளோம். அது கிடைத்ததற்கான அத்தாட்சியை முதலில் தெரிவிக்குமாறும், 15 நாட்களுக்குள் விளக்கம் அளிக்குமாறும் சிப்காட் 2 திட்ட அதிகாரிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம்’ என்றனர். ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தின் பொது மேலாளர்(சட்டம்) சார்பில் தாக்கல் செய்துள்ள மனு: ஆலை குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் தவறான கருத்துக்கள் தொடர்ந்து பரப்பப்படுகிறது. இதனால் ஆலைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு 3,500 பேர் பணியாற்றுகின்றனர். விலை உயர்ந்த இயந்திரங்கள் உள்ளன. எனவே தேவையான போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கவும், ஆலையின் வாகன போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாமல் தடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

Source: Dinakaran

