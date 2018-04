வேலூர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் பிரியாணியை ரவுண்டு கட்டிய அதிமுகவினர்

வேலூர்: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி வேலூரில் அதிமுக சார்பில் நடந்த ‘உண்ணாவிரத’ போராட்டத்தில் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மறைவிடத்தில் கூடி தரப்பட்ட பிரியாணியை ரவுண்டு கட்டி சுவைத்தனர்.காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி வேலூர் மாவட்டத்தில் வேலூர் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் அதிமுக அமைப்பு செயலளர் ஆதிராஜாராம் தலைமையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தனர். அமைச்சர்கள் கே.சி.வீரமணி, நீலோபர் கபில், எம்எல்ஏ சு.ரவி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

இதில் திரளான அதிமுகவினர் கலந்து கொண்டனர். காலை 8 மணிக்கு உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய நிலையில், ஒவ்வொருவராக மேடையை விட்டு இறங்கி டீக்கடைகளையும், ஓட்டல்களையும் தேடிச் சென்று டீ, காபி, பிஸ்கட், பழம் என்று பசியாற்றினர். மதியம் 1 மணியளவில் உண்ணாவிரதம் நடந்த இடத்தில் இருந்து சிறிது தொலைவில் மாணவர் விடுதி அருகே அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு ஓட்டல்களில் இருந்து பிரியாணி, வெஜ் பிரியாணி, தயிர்சாதம், லெமன் சாதம் என விதவிதமான உணவுகள் வரவழைக்கப்பட்டது. இதனை மேடையில் இருந்து சிறு, சிறு குழுக்களாக இடைவெளி விட்டு வந்து அதிமுகவினர் ரவுண்டு கட்டி சாப்பிட்டு சென்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In the struggle to round fast at Vellore was built dedicated more biryani

Vellore: the formation of the Cauvery water management board on behalf of what had happened in Vellore AIADMK insisted on ‘ fast ‘ in the struggle