கோவையில் வீட்டிற்குள் லாரி புகுந்ததில் பெண் உயிரிழப்பு

கோவை: கோவை சுங்கம் பை-பாஸ் சாலையில் வீட்டிற்குள் லாரி புகுந்ததில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பெண் உயிரிழந்துள்ளார். படுகாயம் அடைந்த விக்டோரியாவின் கணவர் மரியதாஸ்க்கு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

The truck entered into the House in Coimbatore female deaths

By-pass road in Coimbatore Coimbatore: a Customs House in the lorry entered the sleeping girl has died.