நியூட்ரினோவால் கொடைக்கானலில் உள்ள பல்லுயிர் காடுகளுக்கு ஆபத்து : சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை!

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் அமையவுள்ள நியூட்ரினோ திட்டத்தால் கொடைக்கானலில் உள்ள பல்லுயிர் காடுகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். தேவாரம் அருகே அமைய உள்ள நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு அருகில் உள்ள கொடைகானலில் பல்லுயிர் காடுகள், மதிகெட்டான் சோலை மற்றும் பேரிஜம் ஏரியை சுற்றியுள்ள நீர்நிலைகள் அழிந்துவிடும் ஆபாயம் உள்ளது என்று குற்றசாட்டு எழுந்துள்ளது. இப்பகுதிக்கு நியூட்ரினோ திட்டம் வந்தால் காடுகள், நீரோடைகள் என அனைத்தும் கடும் பாதிப்படையும். மேலும் அரிதான வன விலங்குகளின் வாழ்வாதரமாக விளங்கும் முதுமலை காடுகளிலும் அழிவு ஏற்படும் என்று அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். நியூட்ரினோ திட்டம் என்பது அமெரிக்காவில் எரிசக்திகாக பயன்யடுத்தக் கூடியது என்றும் இத்திட்டம் இந்தியாவிற்கு எதற்கு என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் வீரபத்ரன் கேள்வி எழுப்பினார். இத்திட்டதை மத்திய அரசு கைவிடவேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் மத்திய அரசு தென்மாவட்டங்களை வஞ்சிக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். நியூட்ரினோ திட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் அமைதி குலைந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு வழி வகுக்கும் என்று வன ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் அனைத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்தியாவைப் பொருத்தவரை 1965-ம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் அமைந்திருக்கும் கோலார் தங்கச் சுரங்கத்தில் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுரங்கமானது நீரினால் பாதிப்புக்குள்ளான போது இத்திட்டம் கைவிடப்பட்டது. பின்னர் நியூட்ரினோ ஆய்வுமையம் அமைப்பதற்கான இடங்களை இந்தியா முழுவதும் தேடப்பட்டது. இமயமலைப் பகுதியில் டார்ஜிலிங், மணாலி, ரோத்தல், மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் சிங்காரா வனப்பகுதி, குமுளி, சுருளி மலைப்பகுதி என பல இடங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அங்கு பல்வேறு எதிர்ப்புகளை சந்தித்த பின்னர், இறுதியாக தேனி அருகே பொட்டிபுரம் அம்பரப்பர் மலை தேர்வு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

