ஈரோடு அருகே பத்ரகாளியம்மன் கோவில் திருவிழா: குண்டம் இறங்கிய பக்தர்கள்

ஈரோடு: அந்தியூர் பத்ரகாளியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கியுள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கி நேர்த்திக் கடன் செலுத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Erode near pathrakaliamman temple festival: fuel down Patriots

Pathrakaliamman temple festival in anthiyur, erode: pilgrims have descended the pit. Thousands of pakthark