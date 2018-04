2016-ல் எஸ்சி, எஸ்டி.களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக 47 ஆயிரம் வழக்குகள் பதிவு

நாடு முழுவதும் எஸ்சி, எஸ்.டி.களுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்கள் தொடர்பாக 2016-ல் மட்டும் 47,338 வழக்குகள் பதிவாகி இருப்பதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

மக்களவையில் நேற்று உறுப்பினர் ஒருவரின் கேள்விக்கு மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் ஆஹிர் எழுத்து மூலம் அளித்த பதில்: தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் (என்சிஆர்பி) கொடுத்துள்ள தகவலின்படி எஸ்.சி., எஸ்.டி. சட்டத்தின் கீழ் 40,774 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் 78.3 சதவீத வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. 25.8 சதவீத வழக்குகளில் தீர்ப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இதே சட்டத்தின் கீழ் தொடரப்பட்ட 6,564 வழக்குகளில் 81.3 சதவீத வழக்குகளுக்கு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில் 20.8 சதவீத வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2015-ல் 38,564 வழக்குகள் பதிவாகின. இதில் 73.8 சதவீத வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, 19.8 சதவீத வழக்குகளுக்கு தீர்ப்பு வந்துள்ளது.

இந்த சட்டத்தின் 3-வது ஷரத்தில் 5-வது பிரிவின் கீழ் தேவைப்பட்டால் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு துப்பாக்கி வைத்திருக்க மாநில அரசுகள் உரிமம் வழங்க முடியும் என்றார். – பிடிஐ

