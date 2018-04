திமுக, காங்கிரஸை முதல்வர் விமர்சிப்பதா?: ஸ்டாலின் கண்டனம்

உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பாஜகவை கண்டிக்காமல் திமுகவை விமர்சித்த முதல்வர் பழனிசாமிக்கு திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

அதிமுகவின் உண்மை முகம் அவர்கள் நடத்திய உண்ணாவிரதத்தில் வெளிப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் துரோகத்தைக் கண்டித்து உண்ணாவிரதம் இருந்த அதிமுகவினர், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்துப் பேசத் துணிவில்லாமல், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளை விமர்சித்து திசைதிருப்பும் அரசியல் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்துள்ள அதிமுக, நாடாளுமன்றத்தில் தங்களுக்கு இருக்கிற பெரும்பான்மையை தமிழகத்தின் நலனுக்குப் பயன்படுத்தாமல் பாஜகவுக்கு துணை நின்று வருகிறது. மக்களவையை முடக்கி, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மீதான விவாதம் நடைபெறாமல் பார்த்துக் கொண்ட அதிமுக, மக்கள் மத்தியில் அம்பலப்பட்டு நிற்கிறது. நாங்களும் போராடினோம் என்று மக்களை ஏமாற்ற அதிமுக போட்ட நாடகத்தை தமிழக மக்கள் அறிந்தே இருக்கிறார்கள் என்று ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The DMK and the Congress Chief Minister denounced Stalin: vimarsippatha?

The hunger strike without condemning the BJP in DMK DMK Chief Minister criticised Palaniswami, Chairman of action for Ma