பிரதமர் மோடியின் விருப்பப்படியே நாடாளுமன்றத்தில் அதிமுக எம்.பி.க்கள் போராட்டம்: வைகோ குற்றச்சாட்டு

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் விருப்பப்படியே நாடாளுமன்றத்தில் அதிமுக எம்.பி.க்கள் போராட்டம் நடத்தியதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:

கடந்த பிப்ரவரி 22-ம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடந்தபோது, காவிரி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின் முக்கியப் பகுதிகளைப் படித்துக்காட்டினேன். அதில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்ற வார்த்தையே இல்லை. ஸ்கீம் (திட்டம்) என்றுதான் உள்ளது. அப்படி அமையும் திட்டத்தையும் நாடாளுமன்றம் விருப்பம்போல மாற்றிக் கொள்ளலாம் என தீர்ப் பில் உள்ளதைச் சுட்டிக் காட்டினேன்.

நான் அன்று சொன்னதை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா, நேற்று (ஏப்ரல் 2) வெளிப்படையாகவே ஸ்கீம் என்றால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அல்ல என்று கூறிவிட்டார். நிலைமை இப்படி இருக்க, காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி இல்லாத ஊருக்கு போகாத வழியைக் காட்டும் வகையில் அதிமுக எம்.பி.க்கள் நாடாளுமன்றத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் என்ற சதி நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். பிரதமர் மோடியின் விருப்பப்படியே இந்த நாடகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இன்றைய மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை ஒருபோதும் அமைக்காது. இதனை தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும், பொதுமக்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திமுக தலைமையிலான அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் படி ஏப்ரல் 5-ம் தேதி (நாளை) நடைபெறும் முழு அடைப்புப் போராட்டத்தை தமிழகத்தை காக்கும் போராட்டமாகக் கருதி அனைத்துத் தரப்பினரும் பங்கேற்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கப் பேரவையின் தலைவர் வெள்ளையனும், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்புத் தலைவர் ஏ.எம்.விக்கிரமராஜாவும் 5-ம் தேதி நடைபெறும் முழு அடைப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும். முழு அடைப்புப் போராட்டத்தில் பங்கேற்பவர்கள் ஆத்திர உணர்ச்சிக்கும், வன்முறைக்கும் இடம் கொடுக்காமல் தமிழக வர லாறு கண்டிராத அறப்போராட்டமாக நடத்த வேண்டும். இவ் வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

