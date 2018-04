அஞ்சல் ஊழியர்களை அலுவலகத்தோடு வைத்து பூட்டி நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம்

அஞ்சல் ஊழியர்களை அலுவலகத்தோடு வைத்து பூட்டி நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம்

திருவண்ணாமலை: வந்தவாசியில் 21 அஞ்சல் ஊழியர்களை அலுவலகத்தோடு வைத்து பூட்டி நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி அஞ்சல் அலுவலகத்தை பூட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 25 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

