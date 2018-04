சேலம் அருகே 2 வயது குழந்தையுடன் கர்ப்பிணி தாய் தற்கொலை

சேலம்: வாழப்பாடி அருகே 2 வயது குழந்தையுடன் கிணற்றில் குதித்து 4 மாத கர்ப்பிணி தாய் செய்துகொண்டுள்ளார். குடும்பத்தகராறில் குழந்தை பூஜாவுடன் தாய் கவுசல்யா கிறணற்றில் குறித்து தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

2-year-old child with a pregnant mother committed suicide near Salem

2-year-old child, near the Salem: vazhapadi jumped into the well with the 4-month pregnant mother has been doing. Of families