சென்னையில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.104 உயர்வு

சென்னையில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு நேற்று ரூ.104 உயர்ந்து,ரூ.23,504-க்கு விற்கப்பட்டது.

சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலையில் சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கம் நிலவி வருகிறது. இதனால், உள்ளூரிலும் தங்கத்தின் விலை மாறுபடுகிறது. சென்னையில் 22 காரட் தங்கம் நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.2,925-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.23,400-க்கும் விற்பனையானது.

நேற்று கிராமுக்கு ரூ.13 என பவுனுக்கு ரூ.104 அதிகரித்தது. இத னால் ஒரு கிராம் ரூ.2,938-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.23,504-க்கும் விற்கப் பட்டது.

Source: The Hindu

English summary

The price of gold rise to RS.104 pounds in Chennai

The gold price in Chennai yesterday rose to RS.104 pounds, sold for 504-sum.

At the international level, the price of gold.