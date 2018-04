முதல்வர், துணை முதல்வருக்கு உண்ணாவிரதம் இருக்க உரிமை உள்ளது: உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு கருத்து

உண்ணாவிரதம் இருக்க முதல் வர், துணை முதல்வர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது என கருத்து தெரிவித்த தலைமை நீதிபதி அடங்கிய அமர்வு, இதுதொடர்பாக உயர் நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரித்தது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசைக் கண்டித்தும், உடனடியாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தியும் அதி முக சார்பில் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடந்தது. சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடந்த உண்ணாவிரதத்தில் முதல்வர் கே.பழனி சாமி, துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிலையில் நேற்று காலை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி ஏ.செல்வம் ஆகியோர் அடங்கிய முதல் அமர்வில் செம்பியத்தைச் சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர் ஒரு முறையீடு செய்தார். அதில் அவர் கூறியிருந்த தாவது:

அரசியல் சட்ட மீறல்

தமிழக முதல்வரும், துணை முதல்வரும் காவிரி பிரச்சினைக்காக மத்திய அரசுக்கு எதிராக உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர். இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும், அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட ரகசியக் காப்பு பிரமாணத்தையும் மீறும் செயலாகும்.

இந்த விஷயத்தில் தமிழக ஆளுநரும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறிவிட்டார். எனவே தமிழக அரசைக் கலைக்க தலைமை நீதிபதி மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும். மேலும் இந்த வழக்கை உயர் நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் அவர் கூறியிருந்தார்.

அப்போது நீதிபதிகள், ‘‘ முதல்வரும், துணை முதல்வரும் மக்கள் பிரதிநிதிகள்தான். அவர்களுக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டம் அனைத்து உரிமைகளையும் வழங்கியுள்ளது. எனவே அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கக் கூடாது என எந்த உத்தரவையும் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க முடியாது.

அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் உண்ணாவிரதம் இருக்க உரிமை உள்ளது.

கோரிக்கை நிராகரிப்பு

மேலும், இதுதொடர்பாக உயர் நீதிமன்றமே தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் ஏற்க முடியாது” என கருத்து தெரிவித்து, அந்த முறையீட்டை நிராகரித்தனர். ‘‘வேண்டும் என்றால் இதுதொடர்பாக தனியாக மனு தாக்கல் செய்தால் விசாரிக்கப்படும்” என்றும் தெரிவித்தனர்.

